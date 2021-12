Elle a d'abord déambulé le long de l'allée des Platanes, qui borde le château de Vaux-le-Vicomte, peuplée d'arbres remarquables et centenaires.

Reçue ensuite à la préfecture de Seine-et-Marne, à Melun, Bérangère Abba a rencontré les membres du Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de Seine-et-Marne (CAUE 77). Ils ont notamment échangé sur l'amélioration possible de la législation, afin de protéger et de préserver les arbres, hors forêt.