BePitch, l’appli qui révolutionne le recrutement

Aujourd’hui, les entreprises n’ont d’autres choix que de faire du “sourcing”, c’est-à-dire poster une offre d’emploi et attendre que les candidats envoient les traditionnels CV et lettres de motivation. Ce processus classique de recrutement dure en moyenne 30 jours. Trop long pour une majorité de directeurs de ressources humaines, car le risque est de passer à côté des meilleurs profils. Avec l’application mobile Beptitch, le changement d’ère est en cours.

Basée à Chanteloup-en-Brie (petite commune proche de Disneyland Paris) et lancée en janvier 2021 par un trio d’entrepreneurs, cette jeune start-up ambitionne, en effet, de révolutionner le recrutement. Elle propose ainsi aux postulants et aux entreprises de créer une vidéo personnelle de présentation de moins de trois minutes. Partagées sur les réseaux sociaux, les vidéos ont l’avantage de toucher un plus large public, de fluidifier l’embauche et de favoriser les compétences de base. Au lieu d’apprendre à connaître son éventuel futur employé à travers une liste interminable (diplômes, jobs, centres d’intérêt), l’entreprise découvre ce qu’il peut lui apporter humainement.

Disponible sur App Store et Android, BiPitch est dotée d’un interviewer digital et comprend une bibliothèque d’interviews. Les utilisateurs peuvent ainsi opter pour une interview déjà prête qui leur correspond ou bien créer la leur. L’appli possède aussi un créateur de vidéos ne nécessitant pas de montage. Le pitch réalisé, il ne reste plus qu’à le diffuser pour recevoir en retour l’interview d’un candidat. Un connecteur externe permet aussi de partager à un ou plusieurs collaborateurs les interviews reçues et de créer ainsi un véritable réseau ouvert, qui enrichit les campagnes de recrutement.

Lors de sa première année d’activité, BePitch a permis la concrétisation de 46 recrutements. « Ce chiffre nous a prouvé que ce système pouvait fonctionner », souligne Cyril Ferey, l’un des fondateurs. En janvier dernier, l’application a enregistré 4 h 50 de visionnage et le nombre d’inscrits augmente chaque semaine. À terme, Cyril Ferey et ses associés, qui se sont entourés d’un développeur et d’une graphiste, espèrent aider deux millions de personnes à réaliser leurs projets. Ils songent aussi à se tourner vers l’international. Le marché du recrutement “pèse”, en effet, 200 milliards de dollars (près de 3,8 milliards de dollars en France). Un business juteux auquel la jeune pousse de Chanteloup-en-Brie entend participer via une prochaine levée de fonds.

www.bepitch.com