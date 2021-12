Bénévolence, un programme dédié à la parentalité

En France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents ou de proches, selon un rapport des inspections générales des affaires sociales (IGAS), de la justice (IGJ) et de l’éducation (IGAENR), publié en 2019. Cette même année, la loi contre les violences éducatives ordinaires (VEO) a été votée. Mais même sans parler de violences graves nécessitant l’intervention de la justice, beaucoup de violences, considérées “moins importantes et plus banales”, sont encore pratiquées “culturellement”. Leur répétition va alors avoir de réelles répercussions négatives sur le développement psycho-affectif de l’enfant.

C’est donc dans ce contexte que Bénévolence, programme innovant, créatif et avant-gardiste pour l’épanouissement de l’enfant, a été créé à Varennes-sur-Seine. Il est le fruit du travail de professionnels, eux-mêmes parents. « Notre programme se veut précurseur et efficace en termes de développement psycho-affectif pour le bon développement de chaque enfant »,

explique la co-fondatrice Sonia Boros, éducatrice spécialisée et équithérapeute familiale.

Bénévolence, c’est aussi un dispositif de soutien à la parentalité délivrant un ensemble d’informations essentielles de façon cohérente, efficace et accessible. Ainsi, en changeant le regard et les pratiques parentales pour répondre au mieux aux besoins fondamentaux de l’enfant, il est possible de prévenir dès le début les risques de mal-être, de comportements auto-agressifs, de dépressions et autres maladies psychologiques et mentales. « Nous permettons aux parents de prévenir plutôt que guérir. C’est pour cela que nous voulons leur redonner confiance. Ils ont tous les capacités pour élever leur enfant et ils ont un rôle prépondérant à jouer dans son éducation », souligne Sonia Boros, aidée dans son projet par ses collègues, Jessica Enzer et Christian Enjalbert.

Des vidéos en “motion design”, ludiques et d’une durée de deux à trois minutes, introduisent les thématiques aux notions fondamentales concernant l’enfant de la naissance à trois ans. Elles permettent de mieux comprendre cette période cruciale durant laquelle les fondations du cerveau se construisent. Elles sont également complétées par des interviews filmées d’experts (de 30 minutes à une heure) spécifiques à chaque sujet traité. Ces vidéos peuvent être visionnées, en fonction du programme acheté, sur n’importe quel support web.

Ainsi mieux préparés, les parents disposeront des clés essentielles pour faire des choix éclairés sur le style éducatif qu’ils souhaitent proposer à leur enfant.

www.programme-benevolence.com