Bénévole Connect, l’appli dédiée au bénévolat sportif

Redonner des couleurs au bénévolat sportif. C’est l’objectif de Marjorie Daniel et de Thibaut Gautier, co-fondateurs en 2019 de la jeune pousseVolunteers 4 Sport implantée au sein de l’éco-pépinière de l’agglomération Grand Paris Sud, à Moissy-Cramayel. Les deux entrepreneurs ont voulu développer une solution permettant un engagement rapide en trois clics. Après la création d'un profil complet et pérenne, le bénévole accède à l'ensemble des annonces près de chez lui et peut postuler facilement. Un suivi de candidature se met en place, lui permettant de savoir si son profil a été retenu pour l'événement. Bénévole Connect intègre également un compteur de missions lui permettant de mettre en avant son profil et son engagement. Le service de publication d'annonces est payant (95 euros par jour d'événement sans limitation du nombre de bénévoles à recruter), mais se veut accessible pour toutes les typologies d'organisateurs.