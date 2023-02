Belong a inventé l’indice de durabilité

L’ambition de Benoît Delporte et Jean-Thomas Paradowski, les cofondateurs, en 2015, de la plateforme Belong (ex “Ma Garantie 5 ans”), est d’abord environnementale : réduire l’empreinte carbone de la consommation. « Notre priorité est de trouver une alternative à cette obsolescence accélérée et injustifiée de certains produits », explique Benoît Delporte. Leur première décision forte a été d’offrir à leurs clients la garantie cinq ans, afin qu’ils réduisent leur impact sur l’environnement.

D’où l’idée, en 2019, de créer un indice de durabilité. Basé sur une échelle de 100 points, celui-ci compte quatre critères : taux de panne, disponibilité des pièces détachées, score de fiabilité, association de consommateurs et évaluation des consommateurs en année. Les différents classements établis identifient ainsi les marques les plus durables. Parmi les cinq mille produits référencés sur son site, Belong ne distribue que des marques ayant obtenu un score minimum de 80 points sur son indice. De quoi faire le meilleur choix.

Plusieurs types de produits et de marques sont donc scrutés à la loupe. Dans la catégorie des lave-linge, le Top 3 des marques les plus durables est le suivant : Miele (99 points), Siemens (91) et Samsung (88). Pour les lave-vaisselle, il s’agit de Miele (97 points), Siemens (92) et Neff (92), tandis que pour les réfrigérateurs, Siemens (95 points) devance Liebherr (92) et Samsung (92).

Après l’électroménager, l’ameublement

Élue, en 2021, meilleur site e-commerce espoir, par la Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance (Fevad), l’entreprise de Chessy (4,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et une trentaine de salariés) a décidé d’étendre son offre à l’ameublement. Elle espère devenir aussi une référence dans ce domaine, en ouvrant notamment de nouvelles catégories de produits (meubles, literies, TV, petits électroménagers…). Cinq cents produits sont d’ores et déjà référencés.

À terme, Belong veut créer des indices de durabilité pour certains produits comme ceux confectionnés en Europe avec du bois issu des forêts gérées durablement et parvenir au même degré de fiabilité que pour l’électroménager. « Nous sourçons ces produits avec la même exigence », confirme Jean-Thomas Paradowski.

“Consommer moins souvent, durer plus longtemps”, voilà la promesse de Belong, qui souhaite devenir un acteur global de la durabilité.

