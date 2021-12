“Bel Enfant” grandit avec initiative MVSS77

C'est en 2015 que Latifa Chérifi mûrit l'idée d'ouvrir sa propre boutique. Avec une expérience de plus de 25 ans comme responsable de stand au sein des grands magasins parisiens pour de prestigieuses marques de luxe, son CV parle pour elle. « Je voulais devenir indépendante », résume-t-elle. Deux ans plus tard, c'est la naissance, à Fontainebleau, de l'enseigne “Bel Enfant”. Celle-ci bénéficie du soutien d'Initiative Melun Val de Seine et Sud 77 (IMVSS77). Créée en 1999, cette plateforme finance et accompagne la création, la reprise et le développement d'entreprises.

« J'ai vite su que Latifa parviendrait à fidéliser sa clientèle, raconte Mélanie Bourafa, responsable d'IMVSS77. « Elle connaît vraiment son domaine. C'est le genre de commerçante qu'on rêve tous de rencontrer ! On l'a donc suivie. » Mieux : début 2019, quand Latifa décide de doubler sa surface de vente, l'accompagnement de la plateforme va se poursuivre naturellement. « Ce nouveau soutien a été primordial, apprécie l'entrepreneuse bellifontaine, qui a pu ainsi convaincre plus facilement sa banque (BRED-Banque Populaire) de rester à ses côtés. Evidemment, l'argent est important, mais la confiance et la bienveillance aussi. »

Pour ce projet de développement, la plateforme lui a consentie un prêt d'honneur “croissance”, son nouveau dispositif. « Cette aide permet aux entrepreneurs de grandir et de rassurer leur banquier, précise Mélanie Bourafa. Chaque porteur de projet doit passer devant une commission composée d'experts qui crédibilise son dossier. »

Ainsi, chaque année, c'est une centaine d'entrepreneurs qui sont accompagnés dans le sud Seine-et-Marne avec plus de 200 emplois créés à la clé. Pour ce type de prêt (sans taux d'intérêt) remboursable entre deux et cinq ans et réservé aux entreprises possédant de l'ancienneté (un à sept ans), le montant de l'aide va de 3 000 à 75 000 euros.

Un soutien bienvenu en ces temps incertains liés à la crise sanitaire. « Pour la présentation des projets, nous avons retrouvé notre rythme de croisière en juillet », assure Mélanie Bourafa. « Les créations d'entreprise vont être une alternative au chômage et nous serons présents. Il faut rester optimiste. »

Bel Enfant (du mardi au samedi de 10h à 19h30, le dimanche de 10h à 13h30) :

11 rue de la Paroisse – Fontainebleau. Tél : 09 80 57 26 79