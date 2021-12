Bee2Beep : Une balance connectée pour les apiculteurs

Peser une ruche est un moyen infaillible pour informer un apiculteur sur l'évolution de sa colonie d'abeilles, notamment l'hiver, saison durant laquelle ces dernières ont une activité réduite, mais ont néanmoins besoin de se nourrir. Toute variation de poids induit immanquablement une variation du nombre d'abeilles. La perte d'un kilo, par exemple, correspond à la disparition de quelque 10 000 abeilles, soit environ un quart de la colonie. Cette donnée constitue une alerte rouge pour l'apiculteur qui doit immédiatement réagir. Toutes ces évaluations étaient jusqu'à présent réalisées de façon assez empirique, à l'œil nu.

L'idée de cette stratégie est née dans l'esprit fertile de Jérôme Clerjeau, qui développe ce concept depuis l'école, inspiré par les ruches implantées dans son lycée. Le prototype de cette ingénieuse balance, réalisé dans le garage familial, a eu les faveurs de la presse avant de retenir l'attention d'un industriel, Frédéric Timbert.

Depuis 1990, l'entreprise de ce dernier a pour vocation de fabriquer et de distribuer des instruments de pesage pour le commerce et l'industrie. Elle développe notamment la gamme des balances Rubis. Implanté dans le sud de la Seine-et-Marne, Frédéric Timbert a, dès l'origine, opté pour le “Made in France”. La rencontre avec Jérôme Clerjeau a constitué pour lui un challenge de plus. Ensemble, ils ont mis au point et développé ce produit franco-français.

Cette balance, autonome en énergie, suffisamment robuste pour résister aux intempéries, sera placée sous la ruche en permanence. Elle transmettra périodiquement, via le réseau Sigfox, les données exploitables pour l'apiculteur vers la plateforme web Bee2Beep : l'évolution du poids de la ruche, sur 24 heures et sur sept jours, la température et le degré d'humidité extérieures pour la semaine...