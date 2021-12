BATIRéco : une plateforme de travaux novatrice

Les entrepreneurs seine-et-marnais du bâtiment ont décidé de prendre en main leur transition numérique. L'association BTP Services 77 a présenté dernièrement la plateforme BATIRéco, permettant de mettre directement en relation les entrepreneurs du BTP de Seine-et-Marne avec des particuliers. Egalement disponible sur une application dédiée, la plateforme conçue et développée par BTP Services 77 à l'initiative de Pascal Housset, gérant de Realitherm, fait de la proximité son fer de lance.

La mise en relation se fait donc sans intermédiaire, une idée novatrice qui évite au client d'avoir à payer un surcoût lié à l'utilisation de la plateforme. Ainsi, après avoir formulé son besoin (isolation, rénovation…), le particulier se voit proposer trois entreprises devant prendre contact sous 48 heures (en cas de non-réponse de l'une d'elle le site proposera une nouvelle structure).

Le numérique ayant « pris une place de plus en plus importante », il était nécessaire pour Pascal Housset de « prendre l'initiative », afin d'éviter au bâtiment de se retrouver « uberisé » comme d'autres secteurs d'activité ont pu l'être. Forte de 1 600 entreprises déjà référencées, BATIRéco mise sur la qualité, grâce à une autre fonction novatrice : un système de notation des artisans, permettant à la plateforme de proposer « un véritable suivi qualité », les entrepreneurs étant incités à proposer des prestations « de grande qualité, de manière à être mieux référencés » pour être de plus en plus sollicités.

De même, le service dispose d'outils déjà connus des entrepreneurs, « de façon à mieux définir les besoins du particulier en termes de travaux ou de rénovation », afin de lui offrir un « conseil au plus près de ses besoins réels », selon Pascal Housset.

Le site propose en effet deux simulateurs, l'un permettant d'effectuer un diagnostic énergétique, et l'autre offrant la possibilité de calculer les aides financières disponibles. Il est également possible de suivre les conseils fournis par la rubrique « tout comprendre », ou de choisir soi-même l'entreprise qui réaliser les travaux. Rendez-vous sur http://77.batireco.fr/ ou sur l'application pour découvrir ce service "made in Seine-et-Marne".