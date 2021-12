Bassin versant du Loing : le contrat de territoire “eau et climat” signé

L'Etablissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing, la Région Bourgogne-Franche Comté, la Région Centre Val de Loire, le Département du Loiret, le Département de Seine-et-Marne, le Département de l'Yonne et l'agence de l'eau Seine-Normandie, ont signé récemment un contrat “Eau et climat”. Ce dernier qui les engage pour les cinq prochaines années à mener et soutenir techniquement et financièrement des actions qui se veulent ambitieuses en faveur de la préservation des ressources en eau, de la biodiversité, et bénéfiques pour l'adaptation au changement climatique du bassin du Loing.

Benoit Digeaon, président de l'Epage du bassin du Loing, le porteur du contrat et l'unique maître d'ouvrage sur l'ensemble du bassin versant, s'est engagé à mener des projets en vertu des objectifs précités et à atteindre le « bon état écologique » (la pression urbaine et agricole sont facteurs de dégradation) des 57 masses d'eau du territoire (14 le sont actuellement).

L'Epage souhaite, de manière plus ambitieuse, aboutir à la restauration complète des fonctionnalités (fonctions écologiques permettant d'assurer la pérennité d'un écosystème) des 4 000 km de rivières et de leurs zones humides associées. Parmi les 248 actions identifiées au contrat, 185 sont localisées sur des masses d'eau en état écologique inférieur à « bon ». Le montant prévisionnel de travaux représente plus de 20 millions d'euros pour les cinq ans du contrat.

« Après les crues très importantes du Loing en 2016, les acteurs locaux se sont organisés pour mettre en œuvre ensemble un plan d'actions ambitieux qui doit permettre de réduire les risques d'inondations et d'améliorer le fonctionnement des rivières du bassin », explique Patricia Blanc, directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Aussi, l'Agence de l'eau Seine-Normandie s'engage à financer les actions prioritaires au regard de son programme “Eau et Climat”, un montant d'aides estimé à 12 millions d'euros.

Un nouvel organisme

Créé le 1er janvier 2019, l'EPage du bassin du Loing résulte de la fusion des syndicats de rivières situés sur le bassin versant hydrographique du Loing, sur les départements du Loiret, de l'Yonne et de la Seine-et-Marne. Il exerce les compétences Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) sur son territoire. Des “comités de bassin”, organisés en sous bassins versant du territoire permettent de garder un lien entre les communes et la rivière et de rendre plus résiliant les cours d'eau et les zones humides, gérés, à une plus petite échelle. Ces 14 comités de bassin consultatifs constituent un outil d'expertise technique et d'aide à la décision au profit de l'Epage.