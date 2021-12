Bassevelle : Arts plastiques

Organisée en partenariat avec des associations locales d’arts plastiques (D’art d’Art, Amicale des artistes amateurs de la Brie…), cette manifestation a pour but d’encourager la création et la diffusion des arts plastiques. Ce salon est ouvert à tous les artistes du Pays Fertois, amateurs ou professionnels, de toutes disciplines plastiques (dessin, gravure, peinture, sculpture…). Deux prix seront remis le 31 mai à 18h dans les catégories amateurs et professionnels. Participation : 20 euros. Renseignements au 01 60 22 99 77.