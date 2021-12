BASF a fêté ses 40 automnes

Le site de Mitry-Mory propose ainsi des solutions destinées à l'isolation des constructions et des équipements tels que chauffe-eau, réfrigérateur, ainsi que des mousses pour l'automobile –volants, sièges, tableaux de bord, protections latérales extérieures.

Olaf Mengdehl, le directeur du site a rappelé que BASF « était fier de contribuer à relever les grands défis du XXIe siècle en développant des solutions innovatrices et durables comme les isolants pour l'efficacité énergétique ou les matériaux qui permettent l'allégement des véhicules ».

En cette année 2016, le groupe poursuit, par ailleurs, son soutien à la relation franco-allemande. En septembre 2015, BASF France et l'OFAJ ont, en effet, signé une nouvelle convention de partenariat exclusif pour aider conjointement les jeunes à se familiariser avec le monde professionnel et le contexte international.

BASF est également partenaire du projet pilote “Erasmus professionnel” grâce auquel les jeunes apprentis français et allemands partent poursuivre leur cursus sur les sites BASF du pays partenaire.

Olivier Ubrich, le directeur général de BASF France a insisté sur « l'engagement du groupe en matière de développement durable, passant aussi par la responsabilité sociétale, autrement dit par l'emploi des jeunes à travers l'alternance ». En 2011 déjà, BASF avait signé une convention de partenariat avec le ministère du Travail afin de développer l'alternance pour atteindre 4 % de ses effectifs.

Olivier Ubrich a tenu à préciser qu'en 2016, « cette mesure avait atteint 5 % des effectifs. Nous sommes très fiers de ce résultat et encore plus de celui du site BASF de Mitry-Mory dont le taux d'alternants atteint les 10 % ».

A propos de BASF

