Baromètre Synergie : les métiers qui recrutent en Île-de-France

Ce nouveau baromètre est le fruit d'un partenariat avec Jobfeed, qui recense l'ensemble des offres d'emploi publiées en ligne pour la région francilienne. Cette collecte porte sur plusieurs milliers d'offres hebdomadaires.

En intérim

Cette sentinelle avancée du marché de l'emploi montre des signes de reprise encourageants. Au sommet figurent toujours les métiers du transport et de la logistique, dont l'activité a passé la surmultipliée grâce, notamment, à un e-commerce conquérant. Les postes de préparateur de commandes et de cariste occupent ainsi les deux premières places du Top 10 francilien, tandis que les conducteurs de poids lourds (8e) de super poids lourds (9es) et les manutentionnaires (10e) ferment la marche.

Autre métier “star”, les infirmiers et plus largement le personnel soignant (3e). La crise sanitaire a mis en lumière l'urgence de revaloriser des métiers en souffrance depuis plus de 30 ans (100 000 postes vacants, dont 34 000 infirmiers et 24 000 aides-soignants). Face à cette pénurie, l'intérim joue un rôle croissant pour former, recruter et accompagner des candidats.

Quatrièmes, les techniciens de maintenance sont pénalisés par un manque de vocations (dévalorisation des filières techniques) et par une offre de formation insuffisante. Également très prisé, les métiers “col-bleu” du bâtiment et de l'industrie (couvreur, charpentier, chaudronnier, électricien, menuisier, maçon, métallier, plombier, chauffagiste, serrurier, tôlier…) encore plus sollicités avec la construction du Grand Paris.

En CDI

Sur ce front, les métiers des services à la personne (gardes d'enfant et professeurs à domicile) se hissent aux deux premières places. Les métiers de la vente (ingénieur commercial en 3e position et agent immobilier en 4e) sont également sur-représentés. Les fonctions support (assistant administratif, comptable, contrôleur de gestion, gestionnaire de paie, juriste…) sont aussi à l'honneur. Autre famille professionnelle ciblée : les informaticiens. Ceux-ci sont portés par l'accélération de la transition numérique, l'explosion du e-commerce, l'essor du big data et de la sécurisation des données. Parmi les profils les plus prisés : les ingénieurs système informatique, réseau, devOps, consultant, chef de projet, développeur, responsable maintenanc et expert en cybersécurité. Enfin, se distinguent des profils rendus plus précieux encore par la crise sanitaire (infirmiers et agents d'entretien).

Mais pour ces cinq premiers mois de l'année, le Top 10 reste dominé par les spécialistes des services à la personne (Solutia Services en tête devant Complétude et Kinougarde en 4e position), les acteurs hospitaliers (Fédération hospitalière de France au 3e rang, AP-HP au 9e), les géants du BTP (Bouygues et Vinci, 7e et 8e) et de la maintenance industrielle (Endel Engie).