Baromètre Prism'emploi Île-de-France

En Ile-de-France, par qualification, le recours à l’emploi intérimaire augmente chez les ouvriers non qualifiés (+6,6 %%) et les employés (+5,5 %%). En revanche, les cadres et les professions intermédiaires (-4,1 %%) et les ouvriers qualifiés (-6,8 %%) sont en repli.

Par secteur d’activité, c’est le commerce qui enregistre la plus forte hausse des effectifs intérimaires (+10,4 %%). Ces derniers progressent également dans les transports (+6 %%). En revanche, ils sont en repli dans les services (-1,5 %%) et dans le bâtiment et les travaux publics (-8,7%%).