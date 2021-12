Barbizon : Exposition d'art contemporain

La municipalité a invité cette année Marie-Laure Viébel et Barthélémy Toguo. Tous deux sont fascinés par le dialogue entremêlant l’humain et le végétal, le masculin et le féminin, bref, la dualité de la vie sous toutes ses formes. Ils éprouvent une même fascination pour la Nature et partagent les mêmes interrogations existentielles. Ils proposent un parcours initiatique qui encourage le visiteur à s’interroger sur la notion du Bien et du Mal, sorte de voyage intérieur, avec pour toile de fond, l’arbre, la forêt, la nature, le rapport au sacré, les effets pervers de l’homme sur l’environnement. Du plafond, une gigantesque tente de tulle blanche flotte et s’étire sur les murs. Au centre de l’exposition, l’arbre de la Connaissance du Bien et du Mal enfermant une graine de coco de mer d’or, le fruit de la tentation à l’origine du péché originel. Autour, sept installations réalisées « à quatre mains » illustrant chacun des sept péchés capitaux. Cette exposition se situe dans le cadre de la politique culturelle de la mairie de Barbizon, marquant sa volonté d’une ouverture sur la création artistique contemporaine. Horaires : de 10h30 à 19h tous les jours sauf le mardi. Entrée gratuite. Renseignements au 01 60 66 41 87 (Office de tourisme de Barbizon).