“BAM !”, festival de pop culture

“BAM !” est un festival de pop culture, organisé en partenariat avec le réseau des cinémas publics de l’agglomération Roissy-Pays de France, la Micro-Folie de Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) et le musée intercommunal Archéa. Jusqu’au 19 novembre, ouvrages, jeux, films et séries, disponibles dans les médiathèques, se matérialisent par de nombreuses animationstout au long de ce festival.

De nombreux rendez-vous favorisant le développement de la lecture publique au sein du réseau des médiathèques attendent les habitants du territoire de Roissy-Pays de France. Quatre communes de Seine-et-Marne, appartenant à la communauté d’agglomération, participent à ce dispositif culturel : Dammartin-en-Goële, Juilly, Mitry-Mory et Villeparisis.

Le manga toujours à l’affiche

En plus du manga et de la culture nipponne, traditionnel fil rouge de ce festival, expositions, ateliers, jeux vidéo, escape game, spectacles, BD-concerts, fresques, projections, jeux de piste et conférences sont également au programme.

Après la soirée d’inauguration, qui s’est déroulée le 22 octobre à la Micro-Folie de Villiers-le-Bel, l’autre temps fort de ce festival sera constitué par la journée de clôture prévue le 19 novembre (10 heures-19 heures) à l’Atalante, la salle de spectacles de Mitry-Mory.

