Balades en forêt de Fontainebleau : respectons les règles

Avant d'enfiler bottes ou baskets, consultez la météo. En cas d'orage ou de vent, ne sortez pas. Pour un pique-nique, pensez à emporter un sac à déchets. Une forte fréquentation est annoncée pour les prochains week-ends. Si vous venez en voiture, ne vous cantonnez pas aux emplacements proches des entrées forestières. Dans la forêt de Fontainebleau, les capacités de stationnement sont vite saturées. Optez plutôt pour la marche, le vélo ou le train. Les voitures peuvent devenir, en effet, un fléau pour les secours. Laissez les barrières forestières accessibles, cela peut sauver des vies.

Une fois sur place, pensez à baisser la musique trop forte. Vététistes, cavaliers et joggeurs doivent adopter une vitesse raisonnable pour garantir la sécurité des autres usagers. Quant aux piétons, ils doivent garder à l'esprit que la distanciation physique reste aussi de rigueur en forêt. Adoptez également les bons réflexes : une bouteille abandonnée devient un redoutable piège pour les petits animaux et les feux de camp peuvent se rallumer sous l'effet du vent (les barbecues sont interdits toute l'année).

Enfin, pour éviter de vous perdre, reconnaître le balisage des sentiers est essentiel (symboles peints sur les arbres ou les rochers, panneaux ou autocollants). C'est un système de signalisation normalisé (couleurs et formes). N'oubliez pas non plus d'emporter une carte, un GPS ou un topo guide. Mais si vous vous perdez, savoir se situer est primordial. Localisez-vous en ouvrant l'application géographique sur votre téléphone portable. Les coordonnées GPS à communiquer y sont indiquées. Activez le partage de données mobiles, un texto vous sera envoyé indiquant votre position GPS précise. Observez les éventuels points de repère (numéro des parcelles forestières sur les arbres, nom des routes forestières et balisage de sentiers), ils aideront les secours à mieux vous localiser. Bonne balade !