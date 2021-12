Baisse d'impôts : des contribuables seine-et-marnais vont faire des économies

C'est une nouvelle que les contribuables français vont accueillir avec une évidente satisfaction. La baisse du barème de l'impôt sur le revenu, intégrée dans la loi de finances 2020, va, en effet, bénéficier à près de 17 millions de foyers fiscaux. Avec la mise en place du prélèvement à la source, cette baisse s'applique depuis le 1er janvier, alors qu'avec l'ancien système, elle n'aurait été effective qu'en 2021. Cerise sur le gâteau, dès cette année, 80 % des Français cesseront définitivement de payer la taxe d'habitation sur leur résidence principale conformément à la promesse du candidat Macron durant la campagne présidentielle de 2017. Au total, ce sont donc 8, 8 millions de foyers fiscaux qui vont bénéficier, à la fois, d'une baisse de leur impôt sur le revenu et de la suppression de la taxe d'habitation. Sur le plan national, le gain moyen total s'élèvera à 982 euros.

À ce petit jeu des baisses fiscales, le département de la Seine-et-Marne est plutôt bien loti par rapport à ses voisins franciliens (hors Paris). Sur notre territoire, ce sont 195 000 foyers fiscaux qui vont profiter, cette année, de la suppression de la taxe d'habitation et de la baisse de l'impôt sur le revenu. Cumulés, ces deux cadeaux vont représenter une baisse moyenne de 1 005 euros par foyer fiscal.

Du côté des communes (le classement établi par la Direction générale des finances publiques concerne celles de plus de 5 000 foyers fiscaux, soit 1 137 villes), le podium seine-et-marnais est constitué par Ozoir-la-Ferrière, Vaux-le-Pénil et Melun. Grande bénéficiaire de cette baisse, Ozoir pointe à la 61e place nationale avec un gain moyen de 1 293 euros pour chacun de ses foyers fiscaux. Suivent donc Vaux-le-Pénil (88e position et un gain de 1 264 euros) et Melun (103e position et un gain de 1 253 euros). Au total, ce sont 36 communes de Seine-et-Marne qui figurent dans ce classement. Elles bénéficient toutes d'une baisse moyenne de plus de 1 000 euros d'impôts.

Pour être complet, sachez que c'est une ville d'Île-de-France qui arrive en tête de ce classement : Montfermeil. En moyenne, les contribuables de cette commune de Seine-Saint-Denis vont réaliser une économie d'impôts de 1 684 euros. Une excellente nouvelle pour leur pouvoir d'achat.