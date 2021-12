Bailly-Romainvilliers : Succès du centre aquatique

Le centre leur propose un bassin de 25x21 m (chauffé à 28°C), un bassin ludique avec toboggan, un espace balnéo (avec hammam, jacuzzi et sauna) et un espace extérieur ouvert durant tout l’été, avec transats et parasols. Les adultes peuvent prendre des cours de 45 minutes d’aquagym ou d’aquabiking. Différentes activités sont proposées aux jeunes : beach volley, mini-foot, pétanque, stages d’apprentissage de la natation… Des animations ont été proposées durant l’année, comme une chasse aux œufs pour les enfants, un marathon aquagym, une soirée aquaciné et une soirée zen. L’eau des bassins est vérifiée plusieurs fois par jour. Un traitement à l’ozone est utilisé pour réduire les odeurs de chlore (qui sert à désinfecter l’eau). De nouvelles activités sont programmées dès septembre, comme la natation sportive, la plongée et le triathlon. Renseignements au 01 61 10 10 11 ou sur www.valeurope-san.fr .