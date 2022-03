Baccalauréat 2021 : les meilleurs lycées seine-et-marnais

Pour rendre plus juste ce classement, l’Education nationale a retenu deux autres critères : taux de mention au baccalauréat et taux d’accès de la Seconde, de la Première et de la Terminale au bac.Pour cela, il a fallu calculer la différence entre le résultat obtenu et le résultat attendu, ainsi que la capacité de l’établissement à accompagner un élève. C’est finalement le lycée La Fayette de Champagne-sur-Seine qui est arrivé en tête devant Sainte-Céline (La Ferté-sous-Jouarre), George-Sand (Le Mée-sur-Seine), la Salle Sainte-Marie (Saint-Pierre-lès-Nemours) et Saint-Laurent (Lagny-sur-Marne). Les lycées privés sont largement majoritaires dans ce classement (sept sur dix) et tous affichent un taux de réussite au bac de 100 %.

Dans la catégorie des lycées professionnels, c’est celui de Torcy (Jean-Moulin) qui l’a emporté devant Moissy-Cramayel (La Mare-Caré), Bussy-Saint-Georges (Maurice-Rondeau), Roissy-en-Brie (Les Sinoplies) et Nangis (Henri-Becquerel).