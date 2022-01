Babychou Services s’installe à Melun et recrute

Avec ses 106 agences agréées, ses 11 000 intervenants et ses 27 000 familles partenaires, Babychou Services est devenue une référence dans le secteur de la garde d’enfants (0-12 ans). La nouvelle franchise de Melun, dirigée par Noelia Pascual, vient renforcer ce maillage national.

L’agence melunaise propose une cinquantaine de postes de baby-sitters et d’auxiliaires familiales, afin de couvrir une large zone géographique*. Les missions proposées sont ponctuelles ou régulières, à temps partiel ou complet. Sont recherchés en priorité des étudiants ou des jeunes retraités (disposant d’une expérience vérifiable auprès de familles ou au sein de structures d’animation), des apprentis (souhaitant décrocher leur CAP petite enfance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation), ainsi que des professionnels de la petite enfance.

Les candidats recrutés assureront diverses missions : aller chercher les enfants à l’école, les faire goûter, suivre leurs devoirs, mettre en place des jeux et des activités, leur donner le bain et s’occuper du dîner. La rémunération, définie en fonction de l’expérience du candidat et du nombre d’enfants à garder, démarre au SMIC. Posséder le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) constitue un plus.

*Blandy-les-Tours, Bois-le-Roi, Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Cesson, Chartrettes, Châtillon-la-Borde, Crisenoy, Dammarie-les-Lys, Fontainebleau, Fontaine-le-Port, Fouju, La Rochette, Châtelet-en-Brie, Livry-sur-Seine, Maincy, Melun, Le Mée-sur-Seine, Moisenay, Montereau-sur-le-Jard, Rubelles, Saint-Germain-Laxis, Seine-Port, Sivry-Courtry, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis et Voisenon.

Babychou Services Melun : 62, avenue Tiers Melun Tél. : 07 86 72 73 40. www.babychou.com