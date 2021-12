B : bot, la machine à recycler les bouteilles en plastique

Conçue par GreenBig, une start-up normande, “B : bot” est censée être une réponse efficace et pratique à la problématique du tri. Cette machine réduit en paillettes les bouteilles en plastique des consommateurs venus les déposer. Ces paillettes sont ensuite revendues par les magasins partenaires de ce dispositif, selon le principe de l'économie circulaire. Ecosystème digital (un écran vidéo y est incorporé), le modèle de “B : bot” est basé sur celui de la consigne : pour chaque bouteille déposée, le consommateur perçoit un ou deux centimes d'euro qu'il peut récupérer en bon d'achat, via sa carte de fidélité ou transformer en don pour l'association “Océans sans plastiques”. Solution écologique et économique, cette machine transforme la matière, optimise le transport et le stockage (capacité de 3 000 bouteilles) et réduit les coûts.