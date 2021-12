Axone Promotion et Euro Disney SCA posent la première pierre du Foxtrot

Il s'agit de la première collaboration entre Euro Disney et Axone Promotion, jeune entreprise « valeuropéenne » de moins de 10 ans. Situé dans le quartier des Studios, le Foxtrot est un nouveau projet de logements et de bureaux s'inscrivant dans la dynamique de Val d'Europe. Celle-ci a pour vocation d'accueillir plus d'habitants et d'entreprises. Cette mixité d'usage, à l'image de ce territoire, permet de garder un équilibre entre l'habitat et l'emploi, exigence qui fait du territoire un lieu où il fait bon vivre.

Le programme est composé de 44 logements en accession libre répartis sur 3 300 m2 et autant de surface de bureaux. La partie de l'immeuble dédiée au logement sera respectueuse de l'environnement et ira bien au-delà de la réglementation thermique, ce qui fera de lui le premier bâtiment passif de Val d'Europe avec un objectif de label Minergie-P. Cette partie du Foxtrot inclut également des surfaces dédiées à des bureaux et à des services situés au rez-de-chaussée.

L'espace dédié aux bureaux accueillera le siège social d'Axone Promotion. Il sera à l'image de cette jeune entreprise innovante et le premier bâtiment Bepos (bâtiment énergie positive) sur le territoire de Marne-la-Vallée.

Adapté aux détails architecturaux d'Euro DIsney

À l'image du Quartier des Studios où il s'implante, le Foxtrot doit son inspiration architecturale au style art déco et au modernisme élégant. Le cabinet d'architectes Quadri Fiore a inscrit ce projet dans la continuité du quartier avec un style « Streamline Moderne ».

Ce style introduit volontiers des éléments empruntés à l'univers nautique, d'où cette forme de paquebot qui sera bien visible sur le futur bâtiment.

Comme le souligne Francis Borezée, vice-président Développement immobilier et touristique d'Euro Disney, « bien qu'il s'agisse d'un grand projet pour une jeune structure comme Axone Promotion, ce dernier a su répondre aux critères et aux détails architecturaux demandés par Euro Disney et les partenaires publics ». De son côté, Ilé Saveski, P.-D.G. d'Axone Promotion se dit « ravi de collaborer avec les équipes de Real Estate Development by Euro Disney pour notre premier programme à Val d'Europe. Ils ont su être à l'écoute et prendre un risque, et c'est ce qui fait de Val d'Europe un territoire atypique et totalement novateur. »