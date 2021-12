Avon : Un EHPAD relocalisé

Fabrice Journel, directeur du patrimoine du Holding SRS (Sagesse Retraite Santé), a signé dernièrement avec Xavier Bodeau, directeur régional Métropole du Grand Paris de Bouygues Immobilier une promesse de vente en état futur d'achèvement pour la relocalisation de l'EHPAD de Sedna France à Avon.

La nouvelle résidence, située au 4 rue Bézout toujours à Avon, au voisinage de la clinique de soins de suite le Prieuré, accueillera ses premiers résidents en 2021. Le bâtiment de 4 800 m² comprendra 85 chambres et un accueil de jour et remplacera l'établissement Les Jardins de Sedna, situé au 2 Rue Père Maurice.

Selon les protagonistes, « cette nouvelle opération illustre les liens étroits entre SRS et Sedna France dont 15 murs des 17 EHPAD sont la propriété de SRS ainsi que la volonté de Sedna France de s'engager dans des programmes ambitieux pour proposer les meilleures conditions d'accueil possible à ses résidents ».

Le groupe SRS

Le Groupe Sagesse Retraite Santé est un investisseur d'importance dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux en France, avec une présence croissante en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

SRS en chiffres :

- 35 ans d'expérience

- 5 secteurs : le groupe est présent dans tous les segments de la prise en charge des patients et des personnes fragilisées : EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes àgées dépendantes), ASD (aide et soins à domicile), MCO (médecine chirurgie obstétrique) SSR (soins de suite et de réadaptation), PSAD (prestataires de santé à domicile), le thermalisme et l'immobilier de santé

- 36 000 salariés dans les filiales et les participations

- 3e acteur en France et 1er en Espagne

- 40 000 lits

- 92 000 personnes prises en charge à domicile

- 26 000 curistes

-chiffre d'affaires : 1968 millions d'euros en 2017