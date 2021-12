Avon soutient ses commerçants avec Rapidle

Ce spécialiste de la digitalisation des commerces (1350 clients en France et en Belgique) propose un nouveau service. Baptisé “Click & Collect aux couleurs de votre ville”, celui-ci vise à soutenir au plus près les commerces. La ville d'Avon s'y est concrètement associée en lançant “Avo'Commerçants”, une plateforme commerciale d'achat en ligne, de retrait et/ou de livraison. Celle-ci regroupe tous les commerçants et restaurateurs intéressés. A la clé, la création gratuitement de leur e-boutique et deux mois d'abonnement offerts. Tous les commerçants sont répertoriés sur ce portail conçu comme un annuaire digitalisé. Les métiers y sont catégorisés et des infos pratiques y sont personnalisées sous forme de vignettes (photos, coordonnées, lien e-boutique, lien réseaux sociaux, options retrait ou livraison…). Cette collaboration avec Rapidle a débouché sur les embauches d'un livreur en insertion et d'une « manager de centre-ville », experte en digital.

Renseignements : www.commerces-avon77.com et 06 31 50 11 84.