Avon : le programme “Les Dryades” primé aux Pyramides d’Argent

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) d’Île-de-France a organisé récemment les Pyramides d’Argent à Paris, concours récompensant depuis 2004 les projets immobiliers franciliens les plus exemplaires en termes d’insertion urbaine, d’innovation et de performances environnementales. Cette édition 2022 a distingué sept lauréats. Parmi eux figure le groupe immobilier Immobel, primé pour son programme “Les Dryades“ développé à Avon, en lisière de forêt de Fontainebleau (47 logements sur 3 068 m2), et qui a reçu le Prix de l’innovation industrielle.

Des nombreuses solutions innovantes

Parmi les éléments qui ont séduit le jury, il y a d’abord le choix d’Immobel d’aller plus loin que la réglementation thermique en vigueur avec un projet préfigurant la RE2020. Pour atteindre cet objectif, de nombreuses solutions innovantes ont été déployées : réinfiltration totale des eaux de pluie, mise en place d’une chaudière numérique, utilisation d’une brique en terre cuite, revalorisation des matériaux dedémolition, installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et végétalisation d’une parcelle. Par ailleurs, ce projet propose des boîtes à colis connectées, ainsi qu’un dispositif de clé “ange-gardien“.

Tous ces lauréats vont désormais participer à la finale nationale des Pyramides d’Or qui aura lieu en décembre prochain.