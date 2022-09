Avon : le lycée Uruguay-France va accueillir un nouvel internat

S’inscrivant dans un cadre végétal remarquable, à la lisière de la forêt de Fontainebleau, l’opération globale comprend la construction d’un nouvel internat mixte (206 places, dont huit réservées aux personnes à mobilité réduite), des locaux de la vie scolaire (5 619 m² surface de plancher), ainsi que la rénovation de trois autres bâtiments et la transformation de l’ancien internat en locaux pédagogiques (7 400 m²). Le chantier a débuté en 2021, mais afin de limiter les nuisances et répondre à la démarche globale de qualité environnementale de la Région Île-de-France, les 206 modulaires en bois 3D des chambres (équipements mobiliers inclus) sont réalisés en usine. Le coût de l’opération pour l’internat s’élève à 22, 4 millions d’euro, tandis que le coût total se chiffre à 43, 8 millions d’euros. Si les premières chambres de l’internat ont déjà été installées, les autres bâtiments seront achevés et livrés en 2023.