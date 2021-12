Avon : Aménagement 77 annonce une nouvelle acquisition foncière

Aménagement 77, aménageur de la ZAC de l'écoquartier des Yèbles de Changis, annonce avoir fait l'acquisition d'une friche appartenant à la SNCF de près de 1,1 ha située à l'Est de la Gare de Fontainebleau-Avon. A l'origine, un partenariat avait été signé en 2015, fondé sur « l'engagement de Marie-Charlotte Nouhaud », maire d'Avon, « présente à toutes les étapes du suivi de l'opération », mais aussi celui du groupe SNCF et de la SEM.

Aménagement 77 tient à préciser que le groupe SNCF a pris une position déterminante dans ce partenariat, en « promouvant » avec ses partenaires les valeurs de la ville durable et de l'aménagement autour de la gare.

Aménagement 77 annonce avoir « d'ores et déjà cédé près de 8 500 m² de ce foncier aux promoteurs immobiliers Amétis et IDEOM ». Il s'agira de réaliser un programme mixte de quelque 16 000 m².

Près de 3 000 m2 de bureaux seront créés et 1 300 m2 environ seront dédiés aux commerces et services de proximité, avec l'implantation d'un coiffeur, d'une surface alimentaire bio et d'une crèche. Selon la SEM, plus de 120 emplois qui viendront s'implanter aux abords de la gare.

Des logements, dont 85 seront privés, doivent compléter ce programme, permettant aux lieux de proposer des « parcours résidentiels complets, en location ou à l'achat, du deux pièces à l'appartement familial ».

Engagé à démarrer les travaux de la ZAC en 2019, Aménagement 77 réalisera les espaces publics de l'opération. Un parvis au pied des nouveaux commerces sur l'avenue du Général de Gaulle, un square, une coulée verte piétonne en élargissement du trottoir de la rue de la Petite Vitesse et une rampe en « pas d'âne » entre la rue des Yèbles et la rue de la Petite Vitesse sont prévus.

La SEM estime que ces derniers éléments devraient « considérablement améliorer l'accessibilité piétonne de la gare au niveau de sa façade Est », contribuant ainsi à valoriser l'ensemble du quartier.

L'environnement tient une place centrale dans le projet, qui intégrera des terrasses végétalisées, des capteurs solaires, des bornes enterrées pour les déchets. Aussi, Aménagement 77 observera une exigence particulière s'agissant du niveau d'isolation et de la place accordée au bois sur les façades.

Le projet, selon la SEM, « devant transfigurer l'entrée Est de la gare » le long de la rue de la Petite Vitesse dès le début de l'année 2021.