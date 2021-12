Avec “Vivons Local”, la CCI Seine-et-Marne soutient le commerce de proximité

Simple et gratuit pour les commerçants et les utilisateurs, ce dispositif départemental d'urgence vise à accompagner les entreprises de l'alimentaire dans l'enjeu de la sauvegarde de l'économie locale en milieu rural et semi-rural. “Vivons Local” apporte une solution pratique :

- aux commerçants non sédentaires impactés par la fermeture des marchés alimentaires,

- Aux commerçants sédentaires touchés par des restrictions d'activités ou des réductions de clientèles ;

- aux populations locales souhaitant limiter les risques liés aux déplacements grâce à des commandes à distance et à un service de livraisons ;

- aux collectivités territoriales soucieuses de maintenir leur économie locale et de satisfaire aux demandes de leurs administrés.

La plateforme repose sur l'expertise de la société bellifontaine Rapidle, spécialisée dans le “Click & Collect”, les commandes en ligne et livraisons en magasins. Comme le précise Jean-Robert Jacquemard, président de la CCI Seine-et-Marne, « Avec Vivons Local, notre principale motivation est de répondre à l'urgence de la situation après l'annonce de la fermeture des marchés alimentaires. Nous voulons proposer rapidement à nos commerçants seine-et- marnais, sédentaires et non-sédentaires, une solution simple et pratique pour continuer à servir au mieux leurs clients durant cette période de confinement. »

Le principe de « Vivons Local »

Grâce à une recherche par ville, les consommateurs peuvent retrouver tous leurs commerçants de proximité dans un rayon de 10 km, pour ensuite être redirigés vers leurs e-boutiques respectives afin de pouvoir passer leurs commandes. Rapide et intuitif, le moteur de recherche a pour but de simplifier le parcours consommateur et de préserver une consommation locale.

« Aucune restriction n'est appliquée pour apparaître sur le moteur de recherche. Tous les commerçants d'une ville seront référencés. Toutefois, pour pouvoir renvoyer le consommateur sur la boutique en ligne d'un commerçant de proximité, ce dernier doit être équipé de notre solution de Click & Collect », souligne Steeve Broutin, cofondateur et président de Rapidle.

http://www.vivonslocal.org/