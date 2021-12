Avec ses repas à domicile,

Covid-19 ou pas, les livreurs de la société Les Menus Services continuent de sillonner les routes. Ils poursuivent leur mission auprès de personnes en majorité âgées et isolées. « Nous sommes un service d'utilité publique en matière d'alimentation, précise Alexandre Peltriaux, directeur de l'agence à Vaux-le-Pénil, ouverte en février et comptant déjà une vingtaine de clients. Nous avons donc l'autorisation de circuler. Les gens comptent sur nous, car notre vocation est aussi de créer du lien social et de rompre l'isolement. Mais on a dû s'adapter, afin de protéger nos clients et nos livreurs. » Gants jetables, gel hydroalcoolique et distanciation sociale sont les mesures adoptées par les salariés. « Habituellement, on dépose les plateaux-repas dans les réfrigérateurs, explique le gérant. Maintenant, on les laisse devant l'entrée du domicile, dans la glacière. Le but est d'éviter au maximum le contact rapproché et prolongé. »

Créée en 2003 (l'année de la canicule et ses 15 000 morts en France), cette entreprise d'aide à domicile (ménage, petit bricolage, télé assistance et assistance administrative également) compte aujourd'hui 100 antennes dans l'Hexagone. En Seine-et-Marne, l'agence de Vaux-le-Pénil est venue s'ajouter à celle de Bussy-Saint-Martin, tandis que l'antenne val-de-marnaise de Santeny effectue également des livraisons en Seine-et-Marne. Le maillage du département est ainsi assuré, de Gretz-Armainvilliers au sud de Fontainebleau en passant par Nangis et Marne-la-Vallée. « Certains clients ont vite réagi à cette crise sanitaire, précise le gérant de l'agence de Vaux-le-Pénil. Ils commandent désormais des repas pour la semaine, car ils ont compris qu'ils n'allaient plus pouvoir sortir et que les visites de leurs familles seraient plus espacées. »

Mais pas question de profiter de cette situation exceptionnelle. « Le coronavirus n'est pas une aubaine, insiste Alexandre Peltriaux. Il n'y aura pas d'augmentation des prix (de 12, 90 € à 18, 50 € actuellement). C'est une question d'éthique et de transparence. Cette notion de service est prépondérante pour nous. Sinon, autant vendre des pizzas ! »

Les Menus Services :

93, avenue Saint-Just, Vaux-le-Pénil.

Tél. : 01 60 65 18 80.