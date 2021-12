Avec ravitaillement.fr, les restaurateurs offrent des repas aux hôpitaux

Farah Haourir est heureuse, mais débordée. Cette commerçante de Melun participe à l'élan de générosité en faveur des personnels soignants. « J'ai vu le message d'une infirmière sur Facebook, raconte-t-elle. Elle souhaitait se faire livrer un repas. J'ai eu alors l'idée de créer une plateforme solidaire. » Ravitaillement.fr est ainsi lancée le 24 mars. Les personnels soignants se connectent, passent leur commande et Farah contacte des restaurateurs franciliens. En Seine-et-Marne, plusieurs établissements jouent le jeu (Frenchy Burger, La Mie Câline et Trappani 77 à Melun et Food'h à Dammarie-les-Lys) et livrent le Santépôle et la clinique des Fontaines à Melun.

Au total, ce service gratuit a permis la distribution de 1 200 repas en Île-de-France grâce à une vingtaine de restaurateurs bénévoles. « En 10 jours, j'ai reçu 235 demandes, affirme Farah, qui effectue aussi des livraisons. Mais je ne peux pas toutes les honorer. Je fais donc appel à la générosité des restaurateurs. C'est grâce à eux que cette plateforme existe. »

Renseignements : www.ravitaillement.fr