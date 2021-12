Avec « Leasy by M », Mythiqs propose des stands à la carte

Avec ses quelque 7 000 m2 d'atelier à Lizy-sur-Ourcq, au nord du département, Mythiqs relève les défis depuis sa création en 2000. Fabrication 100 % française et produits sur-mesure à petits prix, tels sont les atouts de cette entreprise familiale qui emploie une trentaine de salariés. Celle-ci s'est spécialisée dans la création de stands d'exposition, de showrooms, mais aussi d'agencement d'espaces et de muséographie. Elle travaille avec de nombreux acteurs (agences de communication, architectes, scénographes, musées…), afin de répondre précisément aux besoins de ses clients aussi bien en France qu'en Europe. Elle possède, en effet, une flotte de véhicules étoffée et son atelier peut absorber et stocker des stands de 9 m2 à 6 000 m2.

Pour l'entreprise de Lizy, la grande nouveauté de la rentrée sera le lancement de “Leasy by M”, un programme de location de stands événementiels pour les professionnels et les particuliers. Le but est de proposer du sur-mesure au prix de la location. Quatre gammes de produits sont déjà disponibles. Ce qui a motivé Mythiqs, c'est le budget de ses clients, impactés, comme beaucoup, par la crise sanitaire, mais aussi le respect de leur charte environnementale. En 2017, l'entreprise est, en effet, devenue la première menuiserie événementielle certifiée ISO 2021, norme internationale dédiée au management responsable.

« On s'est rendu compte que, pour des petits espaces, les clients avaient moins de temps et moins de budget, explique Charlène Métivier, chargée d'affaires et responsable du projet “Leasy by M”. Avec la location, nous produisons 90 % de déchets en moins, car nous récupérons un maximum d'éléments. Notre activité étant basée sur l'éphémère, il est important de prendre conscience de nos déchets. »

De son côté, le client se voit offrir la possibilité de concevoir lui-même son espace (mobilier et électricité compris) sans intermédiaire grâce à un outil de conception digital, qui sera opérationnel le 23 août. « Ce concept est unique dans le monde de la menuiserie », affirme Charlène Métivier. Pour la petite histoire, le nom choisi (“Leasy by M”) sonne comme une évidence, car il réunit, à la fois, les concepts de location (leasing en anglais) et de facilité (easy en anglais) sans oublier le petit clin d'œil à Lizy-sur-Ourq, la ville d'implantation de Mythiqs.

Grâce à ce véritable service à la carte, l'entreprise seine-et-marnaise compte ainsi renouveler sa gamme de produits chaque trimestre et s'étendre dans tous les secteurs de l'événementiel comme les anniversaires et les mariages.

Renseignements :

www.leasy-bym.fr/catalogue.