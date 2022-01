Avec le “Mobil’Histoire 77”, les expositions voyagent

Imaginez une exposition allant de ville en ville durant toute l’année. C’est la possibilité qu’offre régulièrement le “Mobil’Histoire 77” avec son exposition permanente intitulée “Nous, les Seine-et-Marnais. Histoire d’une population en mouvement”. Sillonnant les routes de Seine-et-Marne, ce semi-remorque de 15 m de long se transforme en un espace de 36 m2 pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes dès qu’il déploie ses deux extensions latérales. Son installation et son enlèvement requièrent cependant des conditions d’accès et de sécurité strictes.

Véritable outil culturel de proximité, le “Mobil’Histoire 77” dépend des Archives départementales, qui le prête durant une semaine aux établissements scolaires, aux municipalités, aux centres de loisirs, ainsi qu’aux bibliothèques et aux médiathèques. Ces différentes structures peuvent ainsi profiter gratuitement d’expositions temporaires consacrées à une thématique historique, grâce à des documents d’archive et avec un éclairage local. Pour le réserver, il suffit d’en faire la demande auprès du secrétariat des Archives départementales, à Dammarie-les-Lys.



© Département 77

C’est donc l’exposition “Nous, les Seine-et-Marnais. Histoire d’une population en mouvement” que les visiteurs peuvent découvrir en montant à bord du “Mobil’Histoire 77”. Cette exposition, à la scénographie originale et dynamique, présente l’Histoire des Seine-et-Marnais, de la création du Département en 1790 à nos jours. Elle s’appuie sur des parcours de vies personnelles, familiales et collectives et les met en scène à travers des documents, des témoignages vidéo, des fac-similés et des cartes. Cette exposition se décompose en trois volets : une galerie de portraits (ouvriers, grands propriétaires, itinérants, artistes, exilés, soldats…), un chapitre consacré au “Parcours de population en mouvement” (accueil, solidarité, enregistrement de l’identité, naturalisation, surveillance, rejet…) et un autre, intitulé “Seine-et-Marnais d’aujourd’hui, qui sommes-nous ?”, qui présente les grandes caractéristiques de la population actuelle (nombre, lieux de vie et de travail, mobilité…).

Renseignements : 01 64 87 37 81 et dad@departement77.fr.