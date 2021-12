Avec le coaching, elles remettent l'humain au coeur de l'entreprise

« L'humain est une vraie richesse qui n'est pas toujours mise en avant en entreprise. » Christine Tournaire et Sandrine Noglotte, toutes deux coaches, entre autres auprès de managers, de dirigeants d'entreprise ou de porteur de projet, ont pris conscience, lors de leur parcours professionnel, de l'importance à accorder au facteur humain.

« Nous avons tendance à oublier que l'humain fait partie de l'une des plus grandes ressources de l'entreprise, constate Sandrine Noglotte. Il est possible de créer une symbiose entre les collaborateurs et les objectifs du dirigeant. »

Améliorer les performances de l'entreprise

Dans un environnement mondialisé et digitalisé, dirigeants comme managers peuvent être amenés à perdre le fil, à se sentir dépassés. L'apport d'un regard extérieur peut faire partie de la solution, a fortiori lorsque l'ensemble des collaborateurs participe à ce mouvement. Pour Christine Tournaire, la prise de conscience et le recours à une aide extérieure est déjà un premier pas non négligeable, avant que la problématique ne s'installe durablement.

« Le dirigeant ou le manager connaît parfaitement son rôle, nous faisons simplement office de catalyseur ». D'autant qu'à la clé, une amélioration des performances de l'entreprise mais aussi de la qualité de vie au travail des salariés en ressort. « Si les employés sont écoutés, que l'on prend en compte leurs différences, leurs compétences, ils auront une envie redoublée de s'investir dans l'entreprise », précise Sandrine Noglotte.

Pour Christine Tournaire, donner une place d'acteur aux salariés lors de ce processus leur permet de véritablement s'approprier l'entreprise. « Le sens donné au travail est plus important, la motivation ne se fait plus uniquement par la rémunération mais par des valeurs communes que l'entreprise véhicule », conclut-elle.