Avec “Insight”, explorez l’invisible de la planète Mars

Mise sur pied par la compagnie artistique LTBL, cette œuvre est proposée dans le cadre de la Biennale d’arts numériques, en partenariat avec la Ville de Lieusaint et la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud.

L’exposition “Insight” se présente comme un ballet sonore, lumineux et interactif composé de sons, de lumières et de vidéo. Ce spectacle plonge les visiteurs dans l’imaginaire et dans une atmosphère martienne.

Cette plongée immersive dans l’univers et l’histoire de la robotique spatiale s’opère grâce à l’utilisation des données recueillies par “Insight” , la sonde robot envoyée sur Mars en 2018 et chargée de mesurer l’activité sismique de la planète rouge.

Un dispositif d’écriture augmentée multimédia (DEAUM) a été créé par deux artistes du studio LTBL (Marion Roche et Benjamin Petit) à partir d’une figure géométrique célèbre : le dôme géodésique de Richard Buckminster Fuller, l’architecte et designer futuriste américain.

Cette expérience inédite et originale est rendue possible grâce à la vidéo projetée tout autour des visiteurs. La terre tremble-t-elle sur la planète Mars ?

Rendez-vous à l’exposition “Insight” pour le découvrir !

La Marge : 37 avenue Pierre Point, Lieusaint. Du 8 janvier au 5 février, les mercredis (10h-12h30 et 14h-18h), vendredis (17h-20h), samedis et dimanches (14h-18h). Entrée libre.

Tél. : 01 60 29 84 78.

Une visite intergénérationnelle sera organisée le mercredi 26 janvier avec des bénévoles du Centre social Cap Solidarité de Lieusaint. Rendez-vous à 15 heures devant la Maison des cultures et des arts.

Renseignements : 01 60 60 13 68.