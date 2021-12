Avec Floored, les entreprises se projettent en 3D

Cette expérience immersive permet aux entrepreneurs de se projeter véritablement dans leurs futurs espaces en les personnalisant en temps réel et en visualisant le résultat en trois dimensions sur ordinateur et tablette.

Postes de travail, espaces ouverts ou fermés, salles de réunion, ambiance, design… Floored donne aux entreprises la possibilité de concevoir et de comparer plusieurs types d'aménagement en fonction de leur culture et de leurs modes de travail. Avec le concours d'un consultant et à partir d'un space planning standard, les simulations sont modifiables en quelques clics. Avec cette innovation, les équipes de CBRE peuvent agir ou réagir en temps réel, ce qui facilite la mise en œuvre d'une véritable démarche de co-construction avec leurs clients en amont des projets.

Floored constitue par ailleurs une réelle aide à la commercialisation, puisqu'il offre aux locataires potentiels une visualisation des espaces à louer.

Accompagné d'un spécialiste, une entreprise souhaitant s'installer dans un nouvel immeuble aura la possibilité de choisir parmi plusieurs propositions le type d'aménagement intérieur qu'elle désire, puis de les ajuster en temps réel, espace par espace, en fonction des spécificités de l'entreprise. Une fois la projection réalisée, le client peut visualiser le résultat en 3D en quelques secondes, en choisissant parmi plusieurs ambiances avec l'opportunité de les partager pour alimenter un processus de décision interne, avec le comité de direction et les collaborateurs.

CBRE Group, Inc. est une société conseil en immobilier d'entreprise. Coté au Fortune 500 et au S&P 500, ayant son siège social à Los Angeles, le groupe constitue la plus grande société au monde dans le secteur des services et de l'investissement dans l'immobilier d'entreprise (en termes de chiffre d'affaires pour l'année 2017). La Société compte plus 80 000 personnes (hors sociétés affiliées) et répond aux besoins des propriétaires et des investisseurs immobiliers ainsi que des locataires dans le monde entier grâce à son réseau de plus de 450 bureaux (hors sociétés affiliées).