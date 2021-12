Avec 100km.space, découvrez jusqu'où il est possible d'aller depuis le 11 mai

"Il sera possible de circuler sans attestation à partir du 11 mai. Toutefois les déplacements seront limités à 100 km autour du domicile. Savez-vous ce que cela représente ?". Peu convaincu par le site gouvernemental Géoportail, le développeur Florent Bertiaux s'est mis en tête de créer son propre site pour avoir une idée de ce qu'il serait possible de faire à partir du 11 mai. Baptisée 100km.space, l'initiative a rapidement reçu l'aide de mécènes et d'autres développeurs, les outils fournis par Google (comme la carte) générant trop de frais.

Si le site, qui ne fait appel à aucun sponsoring, ne dégage pas de profits, toute somme perçue en trop est reversée à l'association ProtegeTonSoignant via la plateforme Leetchi. Les données personnelles ne sont pas conservées, le site reste tout de même gratuit pour les utilisateurs.

Pour faire plus de 100km, une fiche déclarative a été mise en place ici :

