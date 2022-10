Autonom, un entrepôt écolo à Chessy

Une centrale photovoltaïque en toiture couplée à des batteries de stockage de l’énergie, des pompes à chaleur électriques et des luminaires LEDs : le nouveau bâtiment logistiqueAutonom de Chessy va pouvoir couvrir l’intégralité de ses besoins en chauffage-rafraichissement et en éclairage.

La Région Île-de-France s’est pleinement associée à cette démarche en finançant une partie de l’installation du système qui alimente désormais en énergie les 13 000 m² du site de Serris. Une démarche vertueuse pour l’environnement, mais également pour Argan, l’exploitant de ce site.

Performant et durable

« Avec cette nouvelle marque, nous confirmons notre engagement pour un immobilier logistique performant et durable. Il s’agit d’une nouvelle étape de notre Plan climat lancé début 2020 pour développer un produit industrialisable et neutre en carbone pour le chauffage et l’éclairage. De plus, le coût des équipements sera plus que compensé par la baisse de la facture d’énergie. Ce contrat gagnant-gagnant est destiné à devenir notre nouveau standard d’entrepôt », affirme Jean-Claude Le Lan, président-fondateur d’Argan.