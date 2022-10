Auto-école en ligne : Lepermislibre, la start-up qui révolutionne le permis de conduire

Plus vite et moins cher. Voici le secret de la réussite de la jeune pousse lyonnaise Lepermislibre, qui combine expertise d’auto-école agréée, outils technologiques innovants et accompagnement personnalisé. Celle-ci est devenue un acteur majeur de la formation à la conduite automobile avec 97 000 heures de contenus vidéos pédagogiques et quatre millions de séries de code en 2021. Labellisée Pass French Tech et BPI Excellence, Lepermislibre a conquis plus de 360 000 clients.

Présente à Paris et en Île-de-France depuis 2018, la start-up (qui compte 70 salariés et couvre 400 villes dans l’Hexagone) suscite un véritable engouement et enregistre une forte croissance. Ainsi, en Seine-et-Marne, le nombre d’enseignants affiliés à la plateforme a progressé de 166 %entre 2020 et 2021 (32 professionnels en 2021 contre 12 un an plus tôt). Même hausse exponentielle pour les heures de conduite produites (+ 312 %, soit 7 981 heures en 2021 contre 1 937 en 2020).

Un permis B à partir de 729 euros

C’est surtout son modèle, économique et souple à la fois, qui séduit. Lepermislibre propose, en effet, un code à partir de 19 euros pour un an de formation et un permis B dès 729 euros comprenant le code de la route et 20 heures de pratique. A titre d’exemple et comme l’a montré une enquête de l’association UFC Que Choisir, la même formule dans une auto-école parisienne traditionnelle coûte 1 344 euros, soit une différence de 54 % ! Cerise sur le gâteau : les cours sont dispensés 7j/7 de 6 heures à 23 heures, tandis que l’examen se déroule dans 600 centres de La Poste grâce à un partenariat conclu avec l’entreprise postale.

La start-up a décidé d’aller plus loin en étant désormais reliée à RdvPermis, une plateforme de réservation nominative créée par le gouvernement et lancée ce mois-ci en région parisienne. Ce rapprochement va lui permettre d’inscrire automatiquement les candidats dès qu’ils sont prêts à passer l’examen. Une nouveauté qui devrait favoriser une réduction des inégalités entre candidats et une nouvelle croissance pour la start-up de Lyon

« Aujourd’hui, l’obtention d’une date d’examen en Île-de-France se situe entre 10 et 12 mois. Cette situation est intenable, car ces délais obligent les candidats à prendre de nouvelles leçons de conduite, ce qui fait exploser leur budget. RdvPermis constitue donc une véritable révolution pour notre secteur », se réjouit Romain Durand, cofondateur et directeur général de la jeune pousse.