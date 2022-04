Autisme : Westfield Carré Sénart instaure une heure silencieuse

Cette décision a été prise lors de la journée internationale de sensibilisation à l’autisme célébrée le 2 avril. Le groupe Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé, à cette occasion, l’instauration d’une heure silencieuse hebdomadaire chaque mardi (10 heures-11 heures) dans l’ensemble de ses centres de shopping, parmi lesquels le Westfield Carré Sénart de Lieusaint. Cette initiative, à destination des personnes touchées par un trouble du spectre de l’autisme ou souffrant de misophonie, s’inscrit dans le cadre de la politique d’inclusion d’URW. A partir du 5 avril et tous les mardis suivants, l’ensemble des centres commerciaux du groupe mettront en place une heure silencieuse. Ils s’engagent à tamiser les lumières des allées de circulation et à arrêter les musiques d’ambiance et annonces sonores. Un dispositif d’affichage et vocal sera également déployé, afin d’annoncer la mise en œuvre de cette opération.