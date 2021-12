Autisme : la Fondation Orange mobilisée

Cette année, la Fondation Orange franchit le cap des 30 années de mobilisation pour mieux faire connaitre l'autisme, faciliter l'insertion sociale et permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes de ces troubles du spectre autistique. Depuis 1991, la Fondation Orange est la seule fondation d'entreprise à faire de l'autisme un axe de mécénat. En 2020, la Fondation Orange a soutenu dix structures franciliennes pour un montant de 220 000 euros. Lors des cinq dernières années, ce sont 55 projets soutenus pour un montant de 965 000 euros consacrés par Orange à ces associations.

En trois décennies, 30 millions d'euros ont permis de soutenir plus de 2 350 projets dans le monde, dont plus de 200 programmes de recherche, 1 450 structures d'accueil et 24 initiatives d'habitat inclusif. Chaque année, 3 500 personnes bénéficient du soutien de la Fondation Orange.

« Nous pouvons être fiers d'avoir permis de faire progresser cette cause dans divers domaines comme la recherche, la création de lieux d'accueil, la formation, l'usage du numérique, l'amélioration des conditions de vie, déclare Diane Larue-Nicoué-Béglah, déléguée Fondation Orange & RSE pour l'Île-de-France. Nous avons à cœur de favoriser l'inclusion sociale des personnes avec autisme par la scolarisation, la formation, le travail, la culture ou le logement. Nous sommes soucieux de permettre à chacune et à chacun de vivre mieux et de permettre de continuer à se développer. »

