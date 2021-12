Autisme : la fondation Orange lance un appel à projets

C'est en 2012 que le programme « autisme et numérique » a démarré. L'étude d'impact menée montre les bénéfices de ces outils quand ils sont bien utilisés avec une équipe projet, une phase expérimentale initiée et un personnel formé. La période de confinement a été propice pour innover en termes d'usage du numérique. La fondation Orange, qui fête son 30e anniversaire cet année, souhaite ainsi favoriser cet usage dans le cadre de projets construits, précis et multipartenaires.

La date limite pour le dépôt des dossiers en ligne est fixée au 30 septembre minuit sur le site de la fondation Orange (www.fondationorange.com, section “Déposez vos projets”).