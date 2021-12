Aude Luquet retourne au lycée

Invitée par le lycée Saint-Aspais de Melun, la députée de la 1e circonscription de Seine-et-Marne, Aude Luquet, a pu rencontrer dernièrement des terminales STMG et des bacs professionnels Systèmes numériques.

La députée a également fait la promotion de l'apprentissage et de sa réforme introduite par la loi « liberté de choisir son avenir professionnel », défendue par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Pour Aude Luquet, « tout l'enjeu de cette loi adoptée en juin dernier est de renforcer l'attractivité de l'apprentissage pour les jeunes, par la transparence sur les débouchés en termes d'insertion dans l'emploi notamment. Il s'agit de placer les entreprises et les jeunes au cœur du système grâce à une refonte des règles permettant de proposer davantage d'offres d'apprentissage ».

Une meilleure rémunération pour les 16-20 ans (715 euros), l'aide de 500 euros pour le permis de conduire ou encore l'ouverture de l'apprentissage jusqu'à 30 ans font notamment partie des mesures phare. Marie Ramos, directrice filières de la Chambre des métiers et de l'artisanat, a également pu présenter le tissu local d'entreprise, avant de donner des conseils pour « décrocher » un contrat d'apprentissage. Elle a beaucoup insisté sur la nécessité d'être mobile et audacieux, et sur la chance d'être de vivre à proximité de Paris. Les lycéens sont par ailleurs invités à la rencontrer au centre d'aide à la décision qu'elle dirige.

Aude Luquet a aussi évoqué le rôle du parlementaire, la loi, les amendements, les commissions, incitant ces jeunes adultes à « prendre la mesure de l'importance du travail législatif ». Car pour la parlementaire, le travail mené à l'Assemblée nationale doit avant tout être « nourri des projets locaux et des besoins des citoyens ».