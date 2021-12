Aude Luquet met en valeur le terroir melunais à l'Assemblée

« AOC depuis 1980, AOP depuis 1992, ce fromage de terroir est considéré comme l'ancêtre de tous les fromages de la Brie ». Quelque 70 personnes, dont la confrérie du Brie de Melun et des responsables publics et privés locaux, guidés par la députée Aude Luquet, ont pu assister à cette démonstration délocalisée en pleine Assemblée nationale.

« J'ai souhaité organiser cet évènement pour valoriser notre terroir, nos agriculteurs, nos artisans. Leur travail, leur savoir-faire, font vivre nos traditions, notre histoire, et sont des leviers essentiels au dynamisme économique de notre région », a indiqué Aude Luquet, s'adressant notamment aux députés Sarah El Haïry (porte-parole du Modem), Michèle Peyron (député Lrem) et Michel Vialay (député LR).

« La ruralité offre des paysages, des ressources et des produits de grande qualité, il nous faut savoir préserver cette richesse qui contribue grandement à la notoriété de notre nation et à la préservation d'un équilibre naturel et environnemental. C'est un engagement personnel que je souhaite porter tout au long de mon mandat », a-t-elle poursuivi.

Si le fromage était à l'honneur, avec la présence de la confrérie du brie de Melun et de sa présidente, Geneviève Varoqui, Aude Luquet n'a pas manqué de mettre en avant les autres « atouts » du territoire. La députée a notamment présenté Pascal Pineau, boulanger depuis 1992, élu récemment deuxième au concours régional pour sa baguette tradition, Arnaud Laguette, caviste melunais, « qui transmet son amour et sa connaissance des vins et des spiritueux », à travers des cours d'œnologie, Yannick Cordemy, artiste résident à Vaux-le-Pénil « qui parcourt nos villes et villages pour y capturer les paysages en pleine brume », et l'inventeur Bertrand Jacquelot, primé et selectionné au concours Lépine. La brasserie Rabourdin, située à Courpalay, a aussi bénéficié de cette mise en relief.

Confiant finalement son attachement particulier pour la Seine-et-Marne et ses habitants, Aude Luquet a incité les personnalités présentes à venir directement les découvrir afin d'y apprécier « ses nombreux joyaux ».