Aude Debreil nouvelle présidente de Grand Paris Habitat

Diplômée de l’Ecole nationale d’administration (ENA) et de Sciences Po Paris, Aude Debreil (59 ans) a effectué toute sa carrière au service des institutions publiques. Elle fut notamment directrice générale desservices du conseil départemental des Yvelines (2011-2014. En 2006, elle crée l’Etablissement public foncier des Yvelines (EPF 78) qu’elle dirigera jusqu’en 2011 et qui fusionnera avec l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France en 2016.

Aude Debreil a également travaillé à l’action foncière, aux interventions urbaines et de l’habitat au ministère de l’Equipement durant huit ans. Depuis 2015, elle était directrice générale de l’EPASénart (organisme sous tutelle des ministères de la Transition écologique, de l’Economie et des Finances) et coprésidente du Réseau national des aménageurs (RNA).

“Une connaissance des territoires“

« Avec son expérience d’aménageur et sa connaissance des territoires, Aude Debreil aura à mettre en œuvre, avec les équipes de Grand Paris Habitat, la stratégie de développement du Groupe en Île-de-France pour un habitat mixte et durable, les projets de renouvellement urbain et les réhabilitations du parc dans le cadre de notre engagement sur la trajectoire 1, 5 °C du plan climat », affirme Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat.

Opérateur global de l’habitat d’intérêt public et filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des acteurs majeurs del’habitat en France avec près de 532 000 logements gérés.