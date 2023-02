Au Wahoo Parc, on s’amuse comme des fous !

Cet hiver, si vous ne savez pas comment affronter la pluie ou les températures glaciales sans garder vos enfants à la maison, il existe une solution : le Wahoo Parc. Ce centre de loisirs, situé au cœur de la ZAC de l’Orme rond, à Servon (à une vingtaine de kilomètres de Melun), promet de vivre une belle après-midi en famille. Dans cet espace de 2 200 m², les visiteurs ont, en effet, accès à des structures gonflables, un énorme labyrinthe avec des ponts et des canons à balles, des trampolines, des toboggans et même un volcan à escalader. De quoi s’amuser comme des fous.

Des services gratuits en prime

Au Wahoo Parc, parents et enfants peuvent aussi jouer ensemble. On y trouve même un espace dédié aux tout-petits, âgés entre un et trois ans. Dans cette surface close, ces derniers peuvent s’amuser en toute sécurité avec mini-toboggans, piscine à balles, soucoupe volante, ballon suspendu et lego géants, sous les yeux de leurs parents, qui bénéficient d’un large espace avec une grande visibilité. Des services gratuits sont également proposés : wifi, espace à langer, micro-ondes, chaises hautes pour les tout-petits, télévisions et un écran géant pour les grands événements sportifs.

Pour les plus grands, de 4 à 12 ans, il y a le “Maxi Labyrinthe“ avec plusieurs ponts de singe flottant à 4m au-dessus du vide et un terrain de sport perché à 6m de hauteur avec punching ball, rouleaux tournants, tourniquets et mur d’escalade. Moyennant un supplément, les visiteurs ont accès à un airbag de saut de 200 m² et à des trampolines sans oublier le circuit karting et des motos électriques. Quant aux gourmands, ils ne sont pas oubliés. Le Wahoo Parc leur propose une offre de snacks avec des produits frais et faits maison.

Wahoo Parc : rue de l’Ormeteau, Zac de l’Orme rond, Servon. Ouverture : le mercredi (10h-18h30), le samedi et dimanche (10h-19h) et tous les jours en période de vacances scolaires (10h-19h). Tarifs : adulte accompagnant (+ 18 ans, 1 euro), jeton de karting (1,40 euro), Jump illimité (6 euros, 10 euros et 13 euros).

Renseignements : 01 60 18 59 25 et www.wahooparc.com.