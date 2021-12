Au printemps, les cantines se mettent au vert

Le Printemps bio

Jusqu' au 15 juin, le Printemps bio est à l’honneur dans 30 cantines seine-et-marnaises. Des produits issus de l’agriculture biologique sont proposés aux collégiens demi-pensionnaires. L’objectif : leur faire découvrir au moins un produit bio par jour et les sensibiliser à ce mode de culture et d’élevage.

Au programme : yaourts, fruits et légumes, pain… autant de produits issus d’une agriculture biologique locale.

La Fête des fruits et légumes frais

Du 13 au 17 juin, les collégiens feront aussi « le plein de vitamines » avec la Fête des fruits et légumes frais à laquelle 37 cantines participent. Anciennement Semaine Fraîch’attitude, cette opération permet aux chefs et les équipes de cuisine de mettre en valeur les fruits et légumes à travers des menus originaux ou des buffets de présentation. Ces aliments riches en fibres, vitamines et minéraux pourront être appréciés cuits ou crus, en potage, en mélange sucré-salé, en boisson…