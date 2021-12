Inspirée des pubs londoniens, l’enseigne Au Bureau est née en 1989. À la fois pub, brasserie et restaurant, les établissements, qui sont au nombre de 160, proposent des animations et des décors différents tout au long de la journée, afin de transporter les consommateurs dans une ambiance authentique et chaleureuse. Côté carte, actuellement, Au Bureau propose des plats identitaires du pub anglais, mais aussi des desserts gourmands, ainsi qu’une carte de boissons permettant aussi de souligner le véritable savoir-faire du pub d’outre-Manche.

En s’installant tout récemment à Saint-Mard, l’enseigne, déjà présente à Torcy, Claye-Souilly, Servon et Nanteuil-lès-Meaux, a la volonté de faire découvrir au son univers plus grand nombre. Avec près de 140 places assises en salle et une grande terrasse de 90 places, le nouveau pub brasserie de Saint-Mard est doté du nouveau concept de décoration de l’enseigne. Celui-ci fait la part belle aux matériaux nobles et autres alambiques, rappelant l’univers d’un pub anglais. L’équipe est dirigée par Arnaud Landier, multifranchisé qui prend le pari de s’établir dans la nouvelle zone de chalandise “Place Saint-Mard”. À noter que 24 emplois ont été créés à l’occasion de cette ouverture.

Les plats emblématiques de l’enseigne (fish’n’chips, large sélection de burgers, vaste carte de cocktails et mocktails rafraîchissants) seront à retrouver Au Bureau de Saint-Mard.

7 avenue de la Fontaine du Berger,

Saint-Mard (centre commercial

Place Saint-Mard).

Ouvert du dimanche au jeudi (11h30-minuit) et les vendredis et samedi (11h30-1h).

www.aubureau.fr