Attention aux médicaments sans ordonnance !

Gare aux mauvaises habitudes. Sur les 60 médicaments étudiés par le magazine, 35 sont à proscrire. Toujours selon cette enquête, près de 80 % des Français ne demanderaient pas de conseils à leur médecin pour soigner des petits maux du quotidien et préfèrent utiliser des médicaments sans ordonnance. Cette étude portait sur 132 produits (60 médicaments et 72 compléments alimentaires) avec un système de notation pour chacun d'eux.

Le résultat démontre la présence de substances dangereuses, des risques d'effets secondaires, des dosages excessifs et un manque de clarté de la notice d'utilisation. Moins de 15 % des produits étudiés sont finalement recommandables. A titre d'exemple, les médicaments contre le rhume peuvent provoquer des problèmes cardio-vasculaires et mêmes effets indésirables pour les médicaments censés favoriser la digestion et le sommeil ou pour les antidouleurs contenant du paracétamol. Quant aux compléments alimentaires, 55 % d'entre eux seraient à proscrire pour seulement 20 % conseillés.