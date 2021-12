Attention aux intoxications au monoxyde de carbone

Incolore, inodore, mais toxique et potentiellement mortel, ce gaz résulte d'une combustion incomplète et ce, quel que soit le combustible utilisé (bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane). Il diffuse très vite dans l'environnement.

De simples gestes peuvent pourtant contribuer à réduire les risques. Il faut ainsi aérer le logement au moins dix minutes par jour, vérifier et entretenir chaudières et chauffages chaque année, respecter le mode d'emploi des appareils de chauffage et de cuisson et enfin, utiliser en extérieur certains appareils de cuisson (brasero, barbecue) et groupes électrogènes.