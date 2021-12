Attention au moustique tigre !

Cet été, le Covid-19 va partager la « vedette » avec le moustique tigre. Reconnaissable à son abdomen effilé et ses bandes transversales blanches, cette petite bête a, en effet, déjà colonisé la moitié du territoire français. La Seine-et-Marne n'échappe pas à cette invasion. Dans notre département, le moustique tigre, est ainsi considéré comme « implanté et actif », selon Vigilance-Moustiques, l'organisme chargé d'étudier ce genre d'insecte.

Présent de mai à novembre, le moustique tigre apprécie particulièrement les eaux stagnantes (piscines et coupelles des plantes notamment). Plus petit et plus silencieux que son cousin traditionnel, ses piqûres sont, en revanche, plus dangereuses.

Quelles sont ses caractéristiques physiques ? Il possède six pattes longues et ornées d'anneaux d'écailles blanches et il porte deux ailes noires, ainsi qu'une trompe en forme de seringue. Il est également peu mobile et donc plus facile à éliminer. Mais contrairement à son cousin, le moustique tigre se montre actif dès le lever du jour et jusqu'au crépuscule.

Devant cette présence envahissante et inquiétante, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) appelle à la vigilance et à la surveillance. Cet insecte est, en effet, potentiellement porteur de différentes maladies tropicales (dengue, zika et chikungunya).